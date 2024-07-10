Депутат ЕП Уоллес: НАТО — террористическая организация, залитая кровью невинных
Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес резко высказался в адрес НАТО. Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующую публикацию в социальной сети.
По мнению парламентария, Североатлантический альянс является террористической организацией. Объединение залито кровью невинных людей, написал Уоллес.
Он отметил, что НАТО служит интересам военно-промышленного комплекса, а также империи США.
Качество грибов проверили на рынках Подмосковья
Полсотни попавших под санкции США нефтетанкеров оказались в простое
Станция «Химки» стала самой популярной на маршруте МЦД-3 с начала года
Свыше 100 тысяч цветов высадили на центральной площади в Химках
Стало известно, кто вошел в обновленный состав правления РПЛ
Меладзе предложили делом доказать патриотизм
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте