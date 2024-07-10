Депутат ЕП Уоллес: НАТО — террористическая организация, залитая кровью невинных

Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес резко высказался в адрес НАТО. Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующую публикацию в социальной сети.

По мнению парламентария, Североатлантический альянс является террористической организацией. Объединение залито кровью невинных людей, написал Уоллес.

Он отметил, что НАТО служит интересам военно-промышленного комплекса, а также империи США.

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