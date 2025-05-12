Депутат ЕП Мариани назвал Турцию хорошим местом для переговоров РФ и Украины

Турция подходит для ведения мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку страна независима от Международного уголовного суда. Такое заявление сделал депутат Европарламента Тьери Мариани, сообщил RT.
Парламентарий назвал Турцию хорошим местом для возможного обсуждения украинского кризиса. Он подчеркнул доступность государства для въезда и необходимость реальных обсуждений для достижения мира.
«Все, что ведет к миру, — это шаг в правильном направлении. Но мир — это не просто перемирие», — заявил политик.
Напомним, президент Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с инициативой возобновления прямого диалога с Украиной, предложив начать переговоры без предварительных условий 15 мая.
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