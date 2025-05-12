Депутат ЕП Мариани назвал Турцию хорошим местом для переговоров РФ и Украины

Турция подходит для ведения мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку страна независима от Международного уголовного суда. Такое заявление сделал депутат Европарламента Тьери Мариани, сообщил RT .

Парламентарий назвал Турцию хорошим местом для возможного обсуждения украинского кризиса. Он подчеркнул доступность государства для въезда и необходимость реальных обсуждений для достижения мира.

«Все, что ведет к миру, — это шаг в правильном направлении. Но мир — это не просто перемирие», — заявил политик.

Напомним, президент Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с инициативой возобновления прямого диалога с Украиной, предложив начать переговоры без предварительных условий 15 мая.