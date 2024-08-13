Депутат Доха Асси рассказала о намерении создать Российскую индустриальную зону в египетском городе Порт-Саид

Депутат нижней палаты парламента Египта Доха Мустафа Асси в беседе с изданием MK.Ru рассказала о намерении властей создать Российскую индустриальную зону в египетском городе Порт-Саид.

Кроме того, по словам политика, Египет мог бы помочь России наладить торговлю практически со всей Африкой.

«Положение Египта — срединное между Европой и Африкой; мы можем помочь России вести торговлю со всем континентом», — сказала она.

Что касается взаимодействия в культурной сфере, Асси напомнила, что Казанский университет открыл свой филиал в Каире, а совсем недавно с ним начал взаимодействовать и Санкт-Петербургский университет.

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