Депутат Делягин указал на отсутствие атомной бомбы у Ирана

Депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин решительно заявил, что у Ирана нет ядерного оружия. Об этом сообщил Life.ru.
Как пояснил парламентарий, при наличии атомной бомбы страна уже бы использовала ее.
«У Ирана нет атомной бомбы. А если бы была, они не смогли бы ничего сделать, потому что главные святыни ислама находятся в Израиле», — отметил Делягин.
Он также обвинил Запад в умышленном нагнетании страха вокруг иранской ядерной программы, назвав это «раздуванием истерии». Делягин обратил внимание и на отсутствие публичной информации о процессах обогащения урана в Иране.
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