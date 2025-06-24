Депутат Делягин указал на отсутствие атомной бомбы у Ирана

Депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин решительно заявил, что у Ирана нет ядерного оружия. Об этом сообщил Life.ru .

Как пояснил парламентарий, при наличии атомной бомбы страна уже бы использовала ее.

«У Ирана нет атомной бомбы. А если бы была, они не смогли бы ничего сделать, потому что главные святыни ислама находятся в Израиле», — отметил Делягин.

Он также обвинил Запад в умышленном нагнетании страха вокруг иранской ядерной программы, назвав это «раздуванием истерии». Делягин обратил внимание и на отсутствие публичной информации о процессах обогащения урана в Иране.