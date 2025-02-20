Депутат Дагделен заявила, что членство Украины в ЕС может разорить Европу
Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен в беседе с RT высказала мнение, что членство Украины в Евросоюзе может разорить Европу.
По словам политика, интеграция страны в союз обойдется примерно в 186 миллиардов евро.
«Это проблема и с военной точки зрения, потому что в соответствии с европейскими договорами существует военное обязательство по оказанию помощи», — сказала она.
Дагделен указала на то, что в ЕС возникнет та же проблема, что и с членством Украины в НАТО.
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