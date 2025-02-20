Депутат Дагделен заявила, что членство Украины в ЕС может разорить Европу

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен в беседе с RT высказала мнение, что членство Украины в Евросоюзе может разорить Европу.

По словам политика, интеграция страны в союз обойдется примерно в 186 миллиардов евро.

«Это проблема и с военной точки зрения, потому что в соответствии с европейскими договорами существует военное обязательство по оказанию помощи», — сказала она.

Дагделен указала на то, что в ЕС возникнет та же проблема, что и с членством Украины в НАТО.