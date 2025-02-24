Депутат Чепа: в бундестаге стало больше сторонников мирных переговоров по Украине

Итоги парламентских выборов в Германии внушают оптимизм на фоне «изменения архитектуры бундестага». Таким мнением поделился первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Ридусом».
«Стало больше депутатов из „Альтернативы для Германии“. Очень важно, что прошла „Фракция Сары Вагенкнехт“. Увеличилось количество депутатов, поддерживающих мирные переговоры по украинскому вопросу», — отметил парламентарий.
Чепа добавил, что теперь любая правящая коалиция Германии будет больше учитывать позицию Соединенных Штатов в своих решениях и заявлениях.
На Гоа россиянин выпал из окна гостиницы на пальму, сломал позвоночник и умер
Первые тюльпаны расцвели в теплицах Ботанического сада в Рождествене
Более 380 участков бесхозных дорог в Истре включили в собственность муниципалитета
Более 500 школьников посетили встречу с Героем России Еленой Серовой в Мытищах
«Сломал палец. Разбил нос». Биатлонист обвинил тренера в избиении на ЧМ
Жители Мытищ отправили 3 тонны гуманитарной помощи в зону СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте