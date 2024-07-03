Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в решающие исторические моменты Сербия и США — надежные союзники. Такие разговоры о дружбе чужды для жителей Сербии, сообщил «Ридусу» первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, США и страны НАТО в ходе бомбардировок Сербии применяли запрещенные виды оружия, в том числе боеприпасы с обедненным ураном и фосфорные снаряды. Забыть это невозможно.

Исходя из этого, Вучич сильно рискует, заявляя об историческом союзе и дружбе с США, отметил Чепа.