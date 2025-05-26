Депутат Чепа назвал угрозы Трампа в адрес РФ дипломатическими шагами
Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал высказывания американского лидера Дональда Трампа относительно возможного введения новых санкций против России. Об этом сообщил «Ридус».
По словам депутата, критика Трампа направлена одновременно и на РФ, и на Украину. Таким образом Белый дом демонстрирует активную позицию в процессе разработки мирной договоренности.
«Это не более чем дипломатические шаги. Одновременно с этим мы два дня назад слышали заявление Трампа, что не следует делать резких действий по очередному готовящемуся на Западе санкционному проекту, потому что во время подготовки соглашения это делать неправильно», — пояснил парламентарий.
Ранее Трамп выразил недовольство действиями российских вооруженных сил, совершившими массированные удары по украинской территории. Обвиняя Россию в агрессии, президент США сообщил, что собирается усилить меры давления.