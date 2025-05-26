Депутат Чепа назвал угрозы Трампа в адрес РФ дипломатическими шагами

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал высказывания американского лидера Дональда Трампа относительно возможного введения новых санкций против России. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам депутата, критика Трампа направлена одновременно и на РФ, и на Украину. Таким образом Белый дом демонстрирует активную позицию в процессе разработки мирной договоренности.

«Это не более чем дипломатические шаги. Одновременно с этим мы два дня назад слышали заявление Трампа, что не следует делать резких действий по очередному готовящемуся на Западе санкционному проекту, потому что во время подготовки соглашения это делать неправильно», — пояснил парламентарий.

Ранее Трамп выразил недовольство действиями российских вооруженных сил, совершившими массированные удары по украинской территории. Обвиняя Россию в агрессии, президент США сообщил, что собирается усилить меры давления.