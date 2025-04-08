Депутат Чепа назвал положительной идею Японии заключить формальный мир с Россией

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа прокомментировал публикацию «Синей книги» японского МИДа, в которой ведомство заявляет о стремлении заключить мирный договор с Россией, одновременно настаивая на передаче Южных Курил. Об этом сообщил « Ридус ».

Депутат подчеркнул значимость идеи заключения формального мира между Японией и Россией, несмотря на территориальные разногласия. Парламентарий назвал инициативу «очень положительной».

«Считаю, что мирный договор должен быть заключен. Мы долго идем к этому, чрезвычайно долго. Поэтому договор все равно должен быть заключен», — отметил Чепа.

Что касается вопроса принадлежности Южных Курил, депутат напомнил, что их статус закреплен в российской Конституции, и Россия обязана следовать положениям основного закона.