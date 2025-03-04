Депутат Чепа: намерение Стармера продолжать вооружать Украину — бездумный план

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что будет продолжать вооружать Украину даже после «установления мира». Подобные намерения — это бездумные планы, считает депутат Государственной думы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с RT .

«Мирное соглашение в принципе может запрещать дальнейшие поставки вооружений на Украину либо сильно их ограничивать, а Стармер уже заявляет о том, что они продолжат», — подчеркнул парламентарий.

Чепа также отметил, что в последнее время европейские политики озвучивают абсолютно противоречащие друг другу заявления в зависимости от того, с кем именно они говорят.