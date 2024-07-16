Депутат Чепа допустил, что отношения России с Европой могут восстановиться

Депутат Госдумы Алексей Чепа  заявил, что восстановление сотрудничества России с Европой в разных направлениях не только возможно, но и необходимо. Об этом сообщила Lenta.ru.

Чепа добавил, что многие представители Запада в личных беседах выражают аналогичное мнение.
«Конечно, все возможно. Мы никогда не хлопали дверьми, всегда были готовы к сотрудничеству, о чем и говорили», — отметил депутат.

По его словам, многие западные политики осознают важность восстановления отношений с Россией: без страны, занимающей значительную часть европейской территории, решать большинство вопросов будет сложно. Кроме того, важны культурные, спортивные, социальные и экономические аспекты сотрудничества.

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