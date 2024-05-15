Депутат Чепа: дестабилизация обстановки в Турции не выгодна никому | 360°

Мир 15 мая 2024, 16:49 Депутат Чепа: дестабилизация обстановки в Турции не выгодна никому

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по информации о готовящемся государственном перевороте. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, в настоящее время свержение власти в стране невозможно. Местным спецслужбам удастся предотвратить такие политические катаклизмы.

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«Понятное дело, что есть силы, которым не нравится Эрдоган. Есть и некоторые страны, которые не устраивают отношения, складывающиеся у России с Турцией. Да, они непростые, но тем не менее эти силы постоянно строят определенные планы», — пояснил депутат.

Он также отметил, что дестабилизация ситуации в регионе не выгодна никому. Любые конфликты только усугубляют обстановку в мире.