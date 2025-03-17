Депутат Чемерис: Трампу не нужны посредники в виде Евросоюза для переговоров

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала президента США Дональда Трампа не делать несогласованных уступок во время возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировала член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

По словам депутата, дерзкое заявление министра по украинскому вопросу мало интересует Трампа. Тот намерен обсуждать конфликт исключительно с президентом России, считает парламентарий.

«Трамп отмежевывается от Европы в определении будущего Украины. Американский лидер показывает, что в переговорном процессе будет лишь два сильных участника — Россия и США», — пояснила парламентарий.

Она также отметила, что американский политик не нуждается в посредниках в лице участников Евросоюза. Аргументов для присутствия на мирных переговорах у них мало.