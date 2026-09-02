Агрессивная политика коллективного Запада и отголоски холодной войны ускорили переориентацию России на азиатские рынки. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета по международным делам Роза Чемерис в интервью Zvezdanews на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам парламентария, разворот на Дальний Восток происходит уже не первое десятилетие. Юго-Восточная Азия демонстрирует крайнюю доброжелательность к россиянам в вопросах туризма и товарообмена. Главным стратегическим партнером остается Китай.

«Китай сейчас ввел на месяц безвизовый режим. Впереди будут большие переговоры о том, чтобы сделать его бессрочным», — отметила Чемерис.

Она подчеркнула взаимный интерес туристов: россияне активно едут во Владивосток, а китайцы посещают Россию. В отличие от дружелюбной Азии, европейская политика носит агрессивный характер, что вредит самим европейцам. Депутат констатировала серьезное проседание экономики ЕС из-за отсутствия российских денег и туристов, отметив, что эта тенденция будет только усиливаться.