Депутат Бутина заявила, что неолиберальная повестка в странах Запада превратилась в диктатуру
Множество семей из недружественных стран стремятся построить свою жизнь в России, поскольку наша страна является оплотом традиционных ценностей. Об этом депутат Государственной думы Мария Бутина рассказала радио Sputnik.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, касающийся оказания гуманитарной помощи тем, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. Это касается иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, так как она навязывает деструктивные неолиберальные идеалы. Позже правительство утвердит список таких государств.
«О каких странах речь идет: прежде всего о тех, где эта неолиберальная повестка просто уже стала либеральной диктатурой. Речь идет о Соединенных Штатах, Канаде, большинство стран Западной Европы к этому списку тоже принадлежит», — отметила депутат.
Она рассказала, что часто к ней обращаются люди, иностранцы, которые не имеют никаких связей с Россией, но знают и хотят связать свое будущее с ней, потому что здесь есть свобода и традиционный уклад жизни.