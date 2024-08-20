Депутат Бутина заявила, что неолиберальная повестка в странах Запада превратилась в диктатуру

Множество семей из недружественных стран стремятся построить свою жизнь в России, поскольку наша страна является оплотом традиционных ценностей. Об этом депутат Государственной думы Мария Бутина рассказала радио Sputnik .

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, касающийся оказания гуманитарной помощи тем, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. Это касается иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, так как она навязывает деструктивные неолиберальные идеалы. Позже правительство утвердит список таких государств.

«О каких странах речь идет: прежде всего о тех, где эта неолиберальная повестка просто уже стала либеральной диктатурой. Речь идет о Соединенных Штатах, Канаде, большинство стран Западной Европы к этому списку тоже принадлежит», — отметила депутат.

Она рассказала, что часто к ней обращаются люди, иностранцы, которые не имеют никаких связей с Россией, но знают и хотят связать свое будущее с ней, потому что здесь есть свобода и традиционный уклад жизни.