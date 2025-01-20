Депутат Бутина: окончание конфликта с Украиной произойдет не на ближайших переговорах

Депутат Мария Бутина рассказала, как будет развиваться ситуация с конфликтом на Украине после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Парламентарий назвала «совершенно неизбежной» победу России.
«Конец украинскому конфликту будет положен по итогам переговоров Путина и Трампа — не с нынешним же украинским руководством мы будем разговаривать. Но только замирение это произойдет не через месяц и не через два», — заявила Бутина.
По ее словам, Владимир Путин и Байден действительно смогут урегулировать ситуацию, однако не во время ближайших встреч. Говоря о возможности Европы тормозить мирный договор по Украине, депутат напомнила об ослаблении экономики соответствующих стран.
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