В США складывается тяжелая политическая ситуация, которая развивается на фоне краха экономики и социальных систем. Об этом рассказала депутат Госдумы Мария Бутина, сообщил сайт KP.RU со ссылкой на радио «КП».

Она объяснила, что оба главных кандидата на пост президента США не слишком выгодны России. Кто из них победит — вопрос очень сложный. Потому что в США избирают не одного президнета, а его — в связке с вице-президентом. И Харрис тут проигрывает. Хотя в целом президент в США очень ограничен в своих возможностях, добавила депутат.

«Когда ребенок упал, и повредил коленочку, ему надо показать красный пушистый шарик, чтобы он переключил свое внимание. То, что сейчас мы с вами обсуждаем, красный шарик. Манипуляция мировым сознанием», — подчеркнула Бутина.

Она напомнила также, что в США президент сам не может объявить никому войну, он не является де-факто верховным главнокомандующим.