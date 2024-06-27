Депутат Бессараб: закрепление на Украине официального статуса английского языка выглядит как пренебрежение к населению

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Ридусом» оценила решение Владимира Зеленского закрепить на Украине официальный статус английского языка.

Теперь украинские чиновники, военнослужащие, работники культуры, транспорта, медики и сотрудники правоохранительных органов должны будут владеть английском языком.

«Я с трудом себе представляю, чтобы у нас в России обязали медиков и силовиков говорить на чужом языке. Это попросту невозможно», — сказала парламентарий.

Бессараб считает, что закон выглядит как «пренебрежение к населению Украины».

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