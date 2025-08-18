Европейских политиков, направляющихся на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, беспокоят условия, которые озвучат Владимиру Зеленскому по итогам саммита на Аляске. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с RT .

По его словам, участники «партии войны», заинтересованные в продолжении конфликта, постараются навязать Трампу выгодные для них подходы к урегулированию ситуации.

«Менее двух часов, которые будут отведены Зеленскому, — свидетельство того, что главе киевского режима будет предложено больше слушать, чем говорить», — добавил парламентарий.

Белик предположил, что президент США намерен передать конкретные требования по прекращению боевых действий, игнорирование которых приведет к неблагоприятным последствиям для украинского руководителя.