Депутат Белик заявил, что возможная передача ядерного оружия Украине противоречит здравому смыслу

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT прокомментировал возможную передачу ядерного оружия Украине.

По его словам, действующий президент США Джо Байден напрасно решил, что может повышать уровень эскалации.

«Предпринимая очередные провокационные шаги, Байден напоминает человека, с разбега прыгающего в пропасть и тащащего за собой других», — высказал мнение собеседник.

Белик добавил, что Европа в том числе может попасть под удар.

Ранее конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что передача США ядерного оружия Украине является безумной идеей, которая противоречит Конституции страны.