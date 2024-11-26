Депутат Белик заявил, что возможная передача ядерного оружия Украине противоречит здравому смыслу
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT прокомментировал возможную передачу ядерного оружия Украине.
По его словам, действующий президент США Джо Байден напрасно решил, что может повышать уровень эскалации.
«Предпринимая очередные провокационные шаги, Байден напоминает человека, с разбега прыгающего в пропасть и тащащего за собой других», — высказал мнение собеседник.
Белик добавил, что Европа в том числе может попасть под удар.
Ранее конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что передача США ядерного оружия Украине является безумной идеей, которая противоречит Конституции страны.