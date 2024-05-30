Депутат Белик заявил, что США начали оказывать психологическое давление на Россию

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Ридусом» заявил, что США начали оказывать психологическое давление на Россию, поскольку у них больше не осталось вариантов.

Ранее в The New York Times появился материал, в котором сообщается, что очень скоро Байден разрешит Украине наносить удары по России с помощью дальнобойного американского оружия.

«Они хотят вселить в наших людей страх, да и в целом запугать наши вооруженные силы», — высказал свое мнение политик.

Белик добавил, что ответ со стороны России последует незамедлительно.

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