Депутат Белик указал на заинтересованность Запада в продолжении конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал власти Украины отложить любые переговоры с Россией. В беседе с RT ситуацию прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Депутат назвал заявление Рютте подтверждением крайней заинтересованности Запада в продолжении конфликта с РФ.

«Генсек НАТО нагло и бесцеремонно предлагает Киеву саботировать перспективу мирных переговоров, мотивируя тем, что нужно подождать еще западного оружия», — высказался парламентарий.

По мнению Белика, Украина ставит себя в невыгодное положение, когда откладывает переговоры «по совету своих хозяев».

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