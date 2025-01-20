Депутат Белик: то, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа, это сигнал для него

Владимир Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа из-за «домашних дел». В беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал свое мнение на этот счет.

Депутат назвал слова Зеленского оправданиями, отметив, что того просто не позвали на церемонию.

«Зеленский не приглашен на инаугурацию Трампа, и это для него явный сигнал, означающий, что прежних объемов поддержки киевский режим рискует не получить», — пояснил парламентарий.

Он также указал на метания Зеленского в поисках тех, кто взвалит на себя ношу в виде разоренной Украины. Однако Европа без участия США такой груз не потянет, считает депутат.