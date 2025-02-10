Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявления Владимира Зеленского, связанные с возможным завершением конфликта с РФ. Об этом сообщил RT .

По мнению депутата, слова Зеленского не демонстрируют реальных стремлений и конкретных шагов, ведущих к решению соответствующего вопроса.

«Глава киевского режима постоянно озвучивает далекие от истинного положения дел, заведомо невыполнимые и ультимативные условия урегулирования конфликта», — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что давление на РФ со стороны Запада не должно становиться инструментом для окончания конфликта.