Депутат Белик: слова Зеленского по конфликту не демонстрируют конкретных шагов по решению вопроса
Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявления Владимира Зеленского, связанные с возможным завершением конфликта с РФ. Об этом сообщил RT.
По мнению депутата, слова Зеленского не демонстрируют реальных стремлений и конкретных шагов, ведущих к решению соответствующего вопроса.
«Глава киевского режима постоянно озвучивает далекие от истинного положения дел, заведомо невыполнимые и ультимативные условия урегулирования конфликта», — отметил парламентарий.
Он также подчеркнул, что давление на РФ со стороны Запада не должно становиться инструментом для окончания конфликта.
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