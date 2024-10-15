Депутат Белик: Саломе Зурабишвили тщетно ищет «российский след» в грузинской избирательной кампании
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT заявил о том, что Саломе Зурабишвили тщетно пытается найти «российский след» в грузинской избирательной кампании.
Депутат считает, что вмешательство в выборы — это «характерный почерк» Запада. Он назвал обвинения в адрес России абсолютно надуманными и абсурдными.
По словам Белика, западные страны попытаются спровоцировать протесты и революции в стране, если результаты выборов их не устроят.
Глава Коломны поздравил со 100-летием ветерана Нину Копейкину
Автоинспекторы проверили соблюдение правил водителями в Мытищах
Госдума приняла закон о «дачной амнистии» для хозпостроек
Всероссийские соревнования по вольной борьбе прошли в Мытищах
Учащимся школы № 32 в Мытищах рассказали об их земляках-героях
Интенсивный бизнес-курс провели для самозанятых Подмосковья
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте