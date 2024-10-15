Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT заявил о том, что Саломе Зурабишвили тщетно пытается найти «российский след» в грузинской избирательной кампании.

Депутат считает, что вмешательство в выборы — это «характерный почерк» Запада. Он назвал обвинения в адрес России абсолютно надуманными и абсурдными.

По словам Белика, западные страны попытаются спровоцировать протесты и революции в стране, если результаты выборов их не устроят.