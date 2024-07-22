Депутат Белик: решение президента США Байдена не поможет демократам «спасти лицо» в предвыборной гонке

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал свое мнение о решении американского лидера Джо Байдена покинуть президентскую гонку. Об этом сообщил RT.

По словам депутата, история с «карикатурно нелепым президентом зашла слишком далеко». Кандидата от Демпартии пришлось спешно менять.

«Но даже эти кардинальные перемены не помогут демократам спасти лицо в этой предвыборной гонке», — высказался парламентарий.

Он также назвал предсказуемым выход Байдена после провальных дебатов. В противном случае ему пришлось бы уйти с позором, подчеркнул Белик.

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