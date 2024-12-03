Депутат Белик оценил слова Владимира Зеленского о России на пресс-конференции с Шольцем

Депутат Белик: Зеленскому в его положении должно быть не до шуток

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал слова Владимира Зеленского, который упомянул Россию во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Депутат считает, что сейчас Зеленскому должно быть не до шуток.

«[Он — ред.] решил поупражняться в остроумии и озвучить оскорбительную и неудачную шутку, рассчитанную на скупые смешки недалекой аудитории», — высказал мнение российский парламентарий.

Ранее Владимир Зеленский на вопрос «На что должна пойти Москва для урегулирования украинского конфликта?» ответил, что «желательно на три буквы».