Депутат Белик отметил реакцию Киева на визит Фицо в Москву

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал реакцию властей Украины на визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву.
Он назвал этот визит «горькой пилюлей» для Киева, которую украинским властям придется проглотить. На его взгляд, руководство Словакии ставит во главу угла национальные интересы и энергетическую безопасность.
«Визит Фицо продемонстрировал, что не вся Европа готова подыгрывать киевскому режиму», — сказал в беседе с изданием депутат.
Ранее Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву связан со словами президента Украины Владимира Зеленского про газ.
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