Депутат Белик отметил реакцию Киева на визит Фицо в Москву

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал реакцию властей Украины на визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву.

Он назвал этот визит «горькой пилюлей» для Киева, которую украинским властям придется проглотить. На его взгляд, руководство Словакии ставит во главу угла национальные интересы и энергетическую безопасность.

«Визит Фицо продемонстрировал, что не вся Европа готова подыгрывать киевскому режиму», — сказал в беседе с изданием депутат.

Ранее Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву связан со словами президента Украины Владимира Зеленского про газ.