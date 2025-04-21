Возможные планы США о признании Крыма российской территорией и отказ от НАТО можно считать здравым подходом в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил RT член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.
«Учет этих двух факторов — признание объективного положения дел, которое упорно не желает осознавать Киев, поддерживаемый „партией войны“ и намеренно затягивающий вопрос урегулирования украинского кризиса», — сказал парламентарий.
Депутат добавил, что российская сторона уже давно выдвинула свои условия для прекращения украинского конфликта. Предложенное штатами решение не учитывает все эти положения, однако является позитивным шагом в конструктивной оценке реальности, заключил Белик.
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