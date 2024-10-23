Депутат Белик назвал ударом по самолюбию Запада взаимодействие стран БРИКС

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT выразил уверенность, что эффективное взаимодействие стран БРИКС бьет по самолюбию Запада.

Саммит, проходящий в Казани, по словам собеседника, дает серьезный сигнал о завершении эпохи однополярного миропорядка.

«Тезис об изоляции России абсурден, он разбит о масштабность саммита и ключевую роль в нем нашей страны», — сообщил Белик.

Депутат добавил, что БРИКС объединяет все больше стран, которые ведут независимую от США политику.