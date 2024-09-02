Депутат Белик: итоги местных выборов еще раз показали недовольство немцев политикой Шольца

Поражение правящей коалиции на местных выборах в Саксонии и Тюрингии еще раз продемонстрировало недовольство населения Германии политикой канцлера Олафа Шольца. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT.

По словам депутата, неэффективная политика Шольца наносит ущерб немецкой экономике, социальным гарантиям, энергетическому сектору страны. В какой-то момент канцлер решил, что у него получится «усидеть на двух стульях».

Вред от такого правительства давно стал очевиден для немцев, что отразилось на итогах выборов, отметил Белик.