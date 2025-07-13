Депутат Бабаков заявил, что Китай выживет в торговой войне, а США и Европа уже теряют экономическую мощь

Китаю удастся выйти победителем в войне санкций и торговых пошлин. Сюда же относится и Россия, так как страна переходит к новой модели экономического развития. Такое мнение озвучил заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков в эфире радио Sputnik .

Политик отметил, что на данный момент Россия еще не раскрыла свой потенциал до конца.

«Кто выдержит? Это Китай, он готов к этому. Уверен, что мы, потому что мы переходим к новой модели экономического развития», — подчеркнул Бабаков.

Депутат добавил, что Соединенные Штаты и Европа уже начали терять экономические позиции, так как возвели в приоритет политику над экономикой.