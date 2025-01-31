Депутат Ананских: заявление ЕК демонстрирует «критическую ситуацию» в Европе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российских энергоресурсов стоит Западу слишком дорого. В беседе с RT свое мнение по ситуации высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Депутат усмотрел «проблески» в риторике политика, касающейся последствий отказа от дешевых энергоносителей.

«Конечно же, это понимали давно, но боялись и не хотели говорить. Поэтому то, что Урсула фон дер Ляйен начала, — это говорит уже о многом», — отметил парламентарий.

По его словам, соответствующее заявление демонстрирует «критическую ситуацию» в Европе. Ананских указал на возможную связь с колоссальными политическими и экономическими трудностями.