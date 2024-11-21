Депутат Ананских заявил, что Австрия не платит за газ, потому что не думает о завтрашнем дне

Власти Австрии живут сегодняшним днем, как будто завтрашний не настанет, только он настанет очень скоро. Таким мнением поделился с RT Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По его словам, Австрия поступает очень порометчиво. Потому что уже очень скоро опять начнутся просьбы о предоставлении дешевого газа или других ресурсов.

«Крупные международные компании под давлением своих правительств покинули российский рынок и об этом откровенно уже жалеют», отметил Ананских.

Он добавил, что ситуация сейчас меняется, и все больше стран хотят дружить с Россией, понимая, что это гораздо выгоднее, чем портить с ней отношения.