Депутат Ананских: возвращение к энергоносителям РФ поможет Европе решить проблемы с экономикой
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал сообщения СМИ о сбое планов Евросоюза по снижению импорта российских энергоносителей. Об этом сообщил RT.
По словам депутата, в настоящее время вся экономика Европы находится в рецессии. Основной причиной сложившейся ситуации стали дорогие энергоносители, навязанные Соединенными Штатами.
«Это все привело к тому, что сильно подорожала не только жизнь в Европе, но и себестоимость продукции», — заявил парламентарий.
Одним из вариантов решения проблемы он назвал возвращение дешевых российских энергоносителей. Второй способ предполагает развитие атомной энергетики.
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