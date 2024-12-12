Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал сообщения СМИ о сбое планов Евросоюза по снижению импорта российских энергоносителей. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, в настоящее время вся экономика Европы находится в рецессии. Основной причиной сложившейся ситуации стали дорогие энергоносители, навязанные Соединенными Штатами.

«Это все привело к тому, что сильно подорожала не только жизнь в Европе, но и себестоимость продукции», — заявил парламентарий.

Одним из вариантов решения проблемы он назвал возвращение дешевых российских энергоносителей. Второй способ предполагает развитие атомной энергетики.