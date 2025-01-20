Президент Молдавии Майа Санду назвала нарушением закона поставки газа в Приднестровье. В беседе с RT ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
По мнению депутата, заявление государственного деятеля можно считать проявлением геноцида.
«Это бред как минимум. <…> Санду вынуждает жителей Приднестровья замерзать», — отметил парламентарий.
Он напомнил, что та же Молдавия имеет задолженность перед «Газпромом» в размере 700 миллионов долларов (около 71 миллиарда рублей). Однако российская компания, подчеркнул Ананских, выразила готовность предоставить топливо.
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