Президент Молдавии Майа Санду назвала нарушением закона поставки газа в Приднестровье. В беседе с RT ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По мнению депутата, заявление государственного деятеля можно считать проявлением геноцида.

«Это бред как минимум. <…> Санду вынуждает жителей Приднестровья замерзать», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что та же Молдавия имеет задолженность перед «Газпромом» в размере 700 миллионов долларов (около 71 миллиарда рублей). Однако российская компания, подчеркнул Ананских, выразила готовность предоставить топливо.