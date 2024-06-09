Демонстрацию свастики запретят в Женеве

RTS: в Женеве законодательно запретили демонстрировать свастику

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Власти Женевы приняли решение запретить демонстрацию свастики и других «символов ненависти». Об этом сообщила телекомпания RTS.

На такой шаг пошли в рамках референдума, который состоялся в швейцарском городе 9 июня. За специальную новую статью конституции свои голоса отдали 84,69% горожан.

Таким образом Женева стала первым кантоном в стране, который попросил у государства бороться с дискриминацией и ненавистью на законодательном уровне.

«Новая статья позволит заполнить юридическую пустоту с учетом того, что такого запрета пока нет на федеральном уровне», — отметили журналисты.

Российские военнослужащие во время разминирования металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе нашли в бункере каску с нацистской символикой. Украинские боевики долго время использовали комбинат как укрытие.

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