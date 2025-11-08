«Демократический щит». В Британии раскрыли секретный план главы ЕК против России

Евросоюз планирует создать специализированный центр якобы для борьбы с дезинформацией со стороны России, Китая и других стран. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на документ.

«Согласно просочившемуся документу, исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов», — говорится в материале.

Еврокомиссия намерена объединить усилия экспертов из ЕС и стран, стремящихся вступить в союз, чтобы бороться с манипулированием информацией и вмешательством извне. Документ опубликуют 12 ноября.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой, известной как «демократический щит», еще в 2024 году, когда баллотировалась на второй срок в Европарламент.

В проекте говорится, что Россия якобы наращивает гибридные атаки, борясь за влияние в Европе. Москву обвинили в распространении ложных сведений, манипуляциях и фальсификации исторических фактов с целью подрыва демократических систем. Досталось и Китаю за контент, который якобы продвигает интересы Пекина во всем мире.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о создании псевдонациональных центров за рубежом. Он подчеркнул, что им отвели роль главного оружия в информационной войне против России.