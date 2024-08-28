Дело Трампа о влиянии на выборы вновь передали в суд

Аппарат специального прокурора США Джека Смита передал в суд новое обвинительное заключение против республиканца Дональда Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Документ поступил в суд Вашингтона 27 августа.

Смит вменил политику сговор с целью обмана и противодействия официальным процессам, а также заговор против права и попытку противодействия формальным процедурам.

Он заявил, что Трамп хотел остаться у власти, поэтому в течение двух месяцев после выборов распространял ложь о мошенничестве при подведении их итогов.

Спецпрокурор учел решение Верховного суда о президентском иммунитете республиканца и исключил из обвинения блок о его влиянии на Минюст США, разговорах с генпрокурором и его заместителями.

Слушания по делу против Трампа возобновились в начале августа, сообщили «Известия». Суд должен был решить, какие обвинения следовало оставить в силе.