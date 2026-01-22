Декан Селезнев усомнился в искренности обещаний Трампа жителям Гренландии

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность выплаты по одному миллиону долларов каждому жителю Гренландии в обмен на согласие присоединиться к США. Подобные обещания могут оказаться пустыми словами, так как Трамп склонен забывать собственные высказывания. Такое мнение озвучил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев в беседе с «Ридусом» .

Несмотря на это, жители Гренландии столкнулись с серьезными геополитическими изменениями, включая рост интереса США к ресурсам острова. Этот шаг отражает стратегию Трампа по укреплению позиций Америки в Арктическом регионе и свидетельствует о намерении расширить сферу влияния в глобальном масштабе. Реакция местных жителей и международного сообщества покажет, насколько успешной окажется инициатива Белого дома, подчеркнул Селезнев.