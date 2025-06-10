Декан Сардарян назвал принцип мажоритарной системы большинства основой политструктуры США

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире радиостанции Sputnik разобрал принципы избирательной системы Соединенных Штатов.

Специалист объяснил, почему на политической арене представлены лишь две ведущие партии, а остальные остаются незаметными.

«В Америке можно создать хоть 40 партий, но ни один из кандидатов не будет иметь реальных шансов», — заявил эксперт.

По его словам, главная причина — действующая политическая архитектура, основанная на принципе мажоритарной системы относительного большинства.