Главный редактор издания «Геополитика» Леонид Савин поделился с Общественной Службой Новостей размышлениями о стратегии США в Латинской Америке, комментируя политику Дональда Трампа и возможные шаги Вашингтона в отношении Кубы и Мексики.

Он отметил, что администрация Трампа предпринимает активные усилия по укреплению влияния США в регионе, прибегая к различным методам давления на местные правительства. Особое внимание уделяется использованию дипломатических инструментов, часто выражаемых в жесткой и агрессивной форме. Этот подход получил название «превентивной дипломатии», цель которой заключается в предотвращении усиления позиций других держав, таких как Китай, в латиноамериканских странах.

Согласно Савину, подобный подход соответствует концепции «доктрины Донро», которая строится на принципах доминирования США в Западном полушарии. Эта доктрина заимствует элементы старой «доктрины Монро», адаптированной под современные реалии. Стратегия предусматривает прямое участие США в региональных делах и поддержание определенных стандартов взаимодействия с соседними странами.

Примеры успешной реализации подобной стратегии видны на примере Панамы, которая прекратила сотрудничество с Китаем после оказанного давления со стороны США. Подобные случаи показывают эффективность применяемой тактики.