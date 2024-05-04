Датским подросткам разрешат делать аборты с 15 лет без согласия родителей | 360°

Мир 04 мая 2024, 03:23 Датским подросткам разрешат делать аборты с 15 лет без согласия родителей Freepik

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В Дании с июня 2025 года начнет действовать закон, согласно которому девушки, не достигшие 16-летнего возраста, смогут делать аборт без согласия родителей. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Кроме того, срок прерывания беременности в стране увеличится до 18-й недели.

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В ведомстве напомнили, что на данный момент минимальный возраст для начала половой жизни в стране составляет 15 лет.

Акушер-гинеколог Ирина Бакирова рассказала, что в России выросло число медикаментозных абортов. Врач отметила, что все большее число женщин стали приходить на прием своевременно. При этом она предупредила, что любой аборт нарушает гормональный фон и может вызвать психологические проблемы.