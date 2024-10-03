Данные о зараженных лихорадкой Марбург студентах в Гамбурге не подтвердились

Тесты не выявили смертельно опасную лихорадку Марбург у двух студентов, изолированных на вокзале в Гамбурге. Об этом сообщил сайт местных властей.

Из-за подозрений на лихорадку у двух пассажиров полиция оцепила железнодорожный вокзал Гамбурга, на место приехали сотрудники экстренных служб в защитных костюмах. Анализы показали, что оба изолированных не были заражены опасным вирусом.

«У человека, который работал в больнице в Руанде во время своего медицинского обучения, результат ПЦР-теста на вирус Марбург оказался отрицательным <…>. У сопровождающего человека также отрицательный результат теста», — отметили на сайте администрации Гамбурга.

У второго пассажира действительно были легкие симптомы болезни, но это было не связанное с лихорадкой Марбург недомогание.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что вирус Марбург похож на вирус Эбола. Он тоже распространяется через грязные руки, пищу и выделения, объяснил он.