Данные черного ящика рухнувшего самолета Jeju Air извлекли в Южной Корее

Специалисты извлекли данные из речевого регистратора в кабине пилотов разбившегося в аэропорту Муан самолета, их конвертируют в звуковые файлы. Как сообщило агентство Yonhap , об этом на брифинге заявил глава департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван.

«Закончилось извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Началась работа по конвертации их в звуковые файлы», — сказал чиновник.

Чжу Чжон Ван пообещал, что специалисты проведут работу так быстро, насколько возможно. По его словам, бортовой самописец данных о полете пострадал, из-за чего времени на его расшифровку понадобится больше. Если бы оба аппарата не получили повреждения, то их расшифровка заняла бы около недели.

Самолет Boeing 737-800 разбился в аэропорту Муан 29 декабря, погибли 179 человек из 181 находившегося на борту, отмечал RT.