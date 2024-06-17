Дания собралась не пропускать танкеры с российской нефтью

Reuters: Дания рассматривает вопрос блокировки танкеров с нефтью из России

Фото: РИА «Новости»

Власти Дании ищут варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Об этом сообщил агентству Reuters министр иностранных дел страны Ларс Расмуссен.

«Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих нефть из России», — сказал он.

Тут же Расмуссен заметил, что любые применяемые меры требуют юридического обоснования с точки зрения международного права.

Согласно оценкам агентства, Россия отправляет через проливы Дании около трети своего морского экспорта нефти. Ужесточение условий может повлиять на ее возможности экспортировать углеводороды, считают журналисты.

В ноябре 2023 года газета Financial Times писала, что датские власти хотели начать проверять и при необходимости блокировать проходящие по Балтийскому морю танкеры с российской нефтью.

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