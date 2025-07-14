Дальше видеть и слышать. Зачем США техника у границ с Россией

США продолжили обкладывать Россию по полному периметру с помощью оборонного соглашения с Данией. На это в беседе с 360.ru указал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

«Везде стоит их техника, ракеты — по всей возможной границе западного мира с Россией», — сказал он.

По словам эксперта, речь пока идет не об объявлении войны, а об усилении контроля. В частности, при установке контрольно-измерительной аппаратуры, то есть разведывательной, у США появится возможность получать большое количество информации.

«Будут дальше видеть и четче слышать любые перемещения нашей военной техники, учения и приграничные маневры», — пояснил собеседник 360.ru.

Борзенко напомнил, что Россия также делает ответные шаги. Например, сильным ходом стало размещение ракет в Белоруссии, то есть ближе к Западу.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил в беседе с РИА «Новости» о возможности Соединенных Штатов размещать свою военную инфраструктуру вблизи российских границ. При этом у Дании не будет контроля над тем, какое именно вооружение завозят американцы.