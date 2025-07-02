Далай-лама заявил о преемнике после своей смерти

Духовный лидер последователей тибетского буддизма далай-лама XIV заявил, что у него будет преемник, институт лам продолжится, но распознаванием будущей реинкарнации займется фонд «Гаден Пходранг». Заявление опубликовали на официальном сайте лидера.

«Хотя я не проводил публичных обсуждений по этому вопросу, за последние 14 лет лидеры духовных традиций <…> написали мне, искренне прося, чтобы институт далай-ламы продолжался», — сказал далай-лама.

По его словам, решение о следующем лидере примут члены Gaden Phodrang Trust — офиса далай-ламы. Думать над кандидатурой они будут вместе с другими представителями буддийских структур.

При этом официальный Пекин называет нынешнего далай-ламу сепаратистом и хочет, чтобы следующую реинкарнацию утвердило китайское правительство.

В 2023 году далай-лама заявил, что сохраняет трезвый рассудок в преклонном возрасте благодаря тренировкам сознания. Вместо лекарств он предпочитает дыхательные практики и гимнастику.