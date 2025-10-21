«Да здравствует Путин!» Итальянцы высмеяли украинскую активистку

Украинку подняли на смех в Италии за попытку сорвать показ фильма про «Азов»

Жители Италии высмеяли украинскую активистку после попытки сорвать показ документального фильма о нацбатальоне «Азов»*. Об этом ТАСС сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо.

По его словам, некоторые итальянцы кричали женщине в лицо фразы, что поддерживают Россию и ее президента Владимира Путина.

«Прохожие кричали: „Forza Putin, forza la Russia!“ („Да здравствует Путин, да здравствует Россия!“)» — рассказал журналист.

Лоруссо отметил, что представители украинской диаспоры обещали устроить во время показа массовые протесты, в итоге пришла только одна женщина с плакатом.

В зал сразу все зрители не вместились, поэтому было решено провести два сеанса. В общей сложности кинопоказ посетили более 100 итальянцев.

Ранее в Париже из ресторана выгнал двух украинок, которые воспользовались туалетом, но не стали делать заказ. Управляющий заведения высказался перед женщинами в поддержку Путина.

*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.