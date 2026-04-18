CNBC: центральные банки многих государств начали активнее сокращать золотые резервы

Центральные банки ряда стран начали активно сокращать свои золотые резервы. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на CNBC.

Особенно активно продают золото банки развивающихся государств. В этом году крупнейшим продавцом стала Турция, уменьшившая свои запасы на 131 тонну. Также золото продавала Гана, а в Польше рассматривали возможность реализации части резервов.

В последние месяцы мировые регуляторы сменили политику: вместо скупки золота они переходят к его продаже. Причиной этого стали проблемы с ликвидностью, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, добавил сайт телеканала «Звезда».

